Viljamsons koledžā attaisnoja uz sevi liktās cerības

Interneta vidē bija atrodami daudzi video ar spēlētāja efektīgajiem "dankiem" un pārcilvēciskā atlētiskuma demonstrējumiem no viņa pavadītā laika "Spartanburg Day" vidusskolā. Lai arī redzētais bija patiešām apbrīnojams, daudziem radās šaubas, vai Viljamsonam izdotos dominēt koledžu basketbolā, jo tur konkurence būtu daudz spēcīgāka nekā vidusskolas līmenī.

Kādas ir jaunā uzbrucēja stiprās puses?

Viljamsona arsenālā ir arī solīds metiens no distances, bet būtu muļķīgi cerēt, ka "Pelicans" savā īpašumā ir ieguvuši nākamo līgas snaiperi.

Fiziski apveltītā kreiļa metiena tehnika pavisam noteikti nav noslīpēta, kam ir arī pavisam loģisks izskaidrojums - Viljamsonam līdz šim metiens no distances nav bijis vajadzīgs. NBA līmenī gan bez tā būs grūti iztikt. Pat Jannis Adetokunbo, kurš savu spēli centrē ap dominēšanu soda laukumā, gadu gaitā ir attīstījis viduvēju metienu no distances (32,2% šosezon). Laba metiena trūkums arsenālā gan netraucēja grieķu basketbolistam aizvadītajā sezonā kļūt par līgas vērtīgāko spēlētāju.

Izveidot Viljamsonam cienījamu metienu būs viens no lielākajiem "Pelicans" uzdevumiem, bet daudz būtiskāks jautājums būs spēlētāja veselība. Jau šobrīd Viljamsons apskatnieku vidū ir radījis šaubas par to, vai viņam izdosies izvairīties no savainojumiem. Jāņem vērā, ka ceļgala savainojuma dēļ jaunais uzbrucējs savu debiju aizvadīja vien 22. martā, "Pelicans" 45. regulārās sezonas spēlē.