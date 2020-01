"Līdz pusdienlaikam daži no mūsu paziņām iesēdās taksometrā, lai izbrauktu uz tuvējām pilsētām un no turienes mēģinātu nokļūt Pekinā un tālāk aizlidotu uz mājām. Nu šķiet, ka tas vairs nebūs iespējams," atklājis students.

"Studenti pulcējas kopmītnēs, no rīta kopā devāmies iepirkt pārtiku. Mums saka, ka viss tiek kontrolēts un mēs cenšamies pārlieku nepārdzīvot. Par ārvalstu studentiem te atbild atsevišķi nozīmēti kuratori. Vairums universitāšu sāka sūtīt studentus mājās vēl pirms karantīnas izsludināšanas. Mūsu studiju iestāde mums sūta dažādas videonodarbības, informē par slimības simptomiem un to, ar kādām maskām ir iespējams sevi pasargāt. Visi ir labi informēti par to, kā rīkoties. Dažās universitātes studentiem pat piegādā pārtiku, lai viņiem nevajadzētu iet ārā no mājām, līdz ar ko dzīvot var," stāstījis Aisultāns.