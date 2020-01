NEPLP kritizē KP par to, kā izvērtēta jaunu apraides atļauju izsniegšana "All Media Latvia"

Atbildot uz NEPLP atkārtotu lūgumu sniegt situācijas izvērtējumu, KP skaidroja, ka tās kompetencē ir uzraudzīt, vai tirgus dalībnieki ievēro no Konkurences likuma izrietošos aizliegumus, kā arī veikt tirgus dalībnieku apvienošanās kontroli. Veicot šos uzdevumus, KP novērtē tirgus dalībnieku rīcības ietekmi uz konkurenci tirgū un tās ietekmi uz patērētājiem.

Ņemot vērā iepriekš minēto, NEPLP secinājusi, ka KP jaunu apraides atļauju izsniegšanas SIA "All Media Latvia" ietekmi uz tirgu pēc būtības nav izvērtējusi.

Abi jaunie kanāli nomainīs LNT un "Kanālu 2", sākot no 1.marta.

Kā vēstīts, ka no decembra sākuma kanālā LNT tiek pārraidīti TV3 veidoti ziņu un informatīvie raidījumi, daļēji spēkā stājoties uzņēmumā sāktajai televīzijas kanālu reformai.

Mediju grupa "All Media Baltics" no decembra Baltijā strādā ar TV3 zīmolu, savukārt kanāls LNT vairs neturpina darbu esošajā formā. Kompānijā paplašināts kanāla TV3 piedāvāto ziņu apmērs, pārnesot lielāko daļu no LNT ziņu dienesta radītā satura. Mediju grupa izveidojusi arī vienotu ziņu dienestu.