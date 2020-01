""KPV LV" pašlaik pārstāv atsevišķu ietekmīgu personu intereses." Kaimiņš pirms kongresa kritisks par savu partiju

Šķiet, ka tagad kārta ir pienākusi vienam no partijas līdzpriekšsēdētājiem un dibinātājam Artusam Kaimiņam. No frakcijas Kaimiņš jau ir ticis izslēgts, taču no pašas partijas vismaz pagaidām pats personīgi viņš vēl nav aizgājis. Tā vietā Kaimiņš mudina biedrus balsot par to, lai "KPV LV" pašlikvidētos.