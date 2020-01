SPKC: Saņemot sūtījumus no Ķīnas, inficēšanās ar koronavīrusu nav iespējama

PVO apkopotā informācija par vakardienu liecina, ka pašlaik ir konstatēti 2014 vīrusa saslimšanas gadījumi. 1985 no tiem noteikti Ķīnā. Reģiona robežās arī Japāna, Koreja, Vjetnama, Malaizija, Singapūra, Nepāla un Taizeme ziņojušas par saslimušajiem. Patlaban Eiropā par koronavīrusu ziņojusi tikai Francija, kur konstatēti trīs gadījumi. Savukārt ASV atklāti divi vīrusa gadījumi.

Savukārt, lai samazinātu akūtu elpceļu infekciju vispārējo risku, SPKC visiem ceļotājiem iesaka izvairīties no tuva kontakta ar cilvēkiem, kuri slimo ar akūtām elpceļu infekcijām, bieži mazgāt rokas, īpaši pēc kontakta ar slimiem cilvēkiem vai viņu apkārtējo vidi, izvairīties no neaizsargāta kontakta ar lauksaimniecības vai ar savvaļas dzīvniekiem un izvairīties no tirgus apmeklējumiem, kur pārdod dzīvus dzīvniekus vai apstrādā dzīvnieku liemeņus.