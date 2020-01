Tomēr tā nenotika. Atklātībā nonākušas biedējošas ainas no meiteņu ikdienas - nepārtraukta fiziska un seksuāla vardarbība no tēva puses.

2018. gada 27. jūlijs

Tiesu eksperti rekonstruējuši 2018. gada 27. jūlija notikumus. Todien Mihails Hačaturjans esot pamodinājis meitas septiņos no rīta un kliedzis. Viņš esot bļāvis regulāri. Slepkavības dienā Hačaturjanu esot sadusmojis tas, ka meitas nebija izkrāmējušas mantas no somas, ar kuru viņš atgriezies no psihoneiroloģiskās slimnīcas. Vīrietis esot cietis no kāda veida personības traucējumiem.