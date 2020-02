Porziņģis: Komandā netrūkst puišu, kuri var gūt punktus

Tāpat Porziņģis dalījās domās par to, kā Dalasas vienības basketbolistiem būtu jāspēlē, kad tai palīdzēt nevar līderis Luka Dončičs. Slovēnis laukumā, visticamāk, nedosies nākamajās sešās spēlēs.

"Domāju, ka ikviens no mums jūt, ka katram ir jāuzlabo sava spēle, kad Luka nav sastāvā. Tomēr tai pat laikā mums vienkārši jārāda savs sniegums, jo komandā netrūkst puišu, kuri var gūt punktus," savas komandas varējumu bez Dončiča raksturoja latvietis. "Pats cenšos būt agresīvs un spēlēt savu spēli."

Porziņģis šajā mačā laukumā pavadīja 35 minūtes un 33 sekundes, kuru laikā realizēja 11 no 16 divpunktu metieniem, vienu no četriem tālmetieniem un 10 no 13 soda metieniem. Tāpat viņš izcīnīja 12 atlēkušās bumbas, pārtvēra divas bumbas, bloķēja vienu metienu, pieļāva četras kļūdas un trīs reizes pārkāpa noteikumus. "Mavericks" ar Porziņģi laukumā iemeta par 11 punktiem mazāk nekā ielaida.