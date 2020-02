Ieskaties! Gaidāmas izmaiņas vairāku reģionālo autobusu maršrutos

Ņemot vērā pasažieru ierosinājumus, no šodienas vairākos maršruta Nr.7599 Rīga-Valmiera, Nr.7600 Rīga-Valka, Nr.7743 Rīga-Rūjiena un Nr.7744 Rīga-Mazsalaca-Rūjiena reisos autobusiem tiks mainīts apstāšanās laiks pieturās. Papildus tam vienā maršruta Nr.7599 Rīga-Valmiera reisā tiks iekļauta pietura "Internātskola", nodrošinot Sējas novada iedzīvotājiem nokļūšanu mājās vēlajās vakara stundās.

Maršruta Rīga-Valmiera autobusam, kas no Rīgas starptautiskās autoostas katru dienu izbrauc plkst.6.20, 7.30, 9, 10.50, 11.45, 14.20, 15.55, 16.50, 19.20 un 20.10, tiks mainīts apstāšanās laiks pieturās, nemainot atiešanas un pienākšanas laiku galapunktā.

Savukārt autobusam, kas no Valmieras autoostas katru dienu izbrauc plkst.4.50, 5.55, 7.40, 9.10, 10.50, 12.05, 12.35, 13.45, 14.35, 16.05 un 17, tiks mainīts apstāšanās laiks pieturās, nemainot atiešanas un pienākšanas laiku galapunktā.

Autobusam, kas no Valmieras autoostas pirmdienās izbrauc plkst.8.50 un no Rīgas starptautiskās autoostas - plkst.13.15, tiks mainīts apstāšanās laiks pieturās, nemainot atiešanas un pienākšanas laiku galapunktā (reisi tiek izpildīti no 1.septembra līdz 31.maijam). Autobusam, kas no Rīgas starptautiskās autoostas svētdienās izbrauc plkst.20.50 un 22.05, tiks mainīts apstāšanās laiks pieturās, nemainot atiešanas un pienākšanas laiku galapunktā. Savukārt autobuss, kas no Rīgas starptautiskās autoostas katru dienu izbrauc plkst.22.50, pasažieru apmaiņu veiks arī pieturā "Internātskola". Papildus tam autobusam tiek mainīts apstāšanās laiks pieturās, nemainot atiešanas un pienākšanas laiku galapunktā.

Autobuss, kas no Rīgas starptautiskās autoostas katru dienu izbrauc plkst.17.35, galapunktā pienāks plkst.19.50, nevis kā līdz šim - plkst.19.45.

Maršruta Rīga-Valka autobusam, kas no Rīgas starptautiskās autoostas katru dienu izbrauc plkst.10.05 un 18.35, tiks mainīts apstāšanās laiks pieturās, nemainot atiešanas un pienākšanas laiku galapunktā. Savukārt autobusam, kas no Valkas autoostas katru dienu izbrauc plkst.4.50, 5.40, 10.15, 14.10 un 18.40, tiks mainīts apstāšanās laiks pieturās, nemainot atiešanas un pienākšanas laiku galapunktā.

Autobusam, kas no Valkas autoostas piektdienās izbrauc plkst.12, tiks mainīts apstāšanās laiks pieturās, nemainot atiešanas un pienākšanas laiku galapunktā.

Maršruta Rīga-Rūjiena autobusam, kas no Rīgas starptautiskās autoostas katru dienu izbrauc plkst.18.20 un no Rūjienas autoostas - plkst.17.05, tiks mainīts apstāšanās laiks pieturās, nemainot atiešanas un pienākšanas laiku galapunktā.

Savukārt maršruta Rīga-Mazsalaca-Rūjiena autobusam, kas no Rīgas starptautiskās autoostas katru dienu izbrauc plkst.12.45 un 15.05, tiks mainīts apstāšanās laiks pieturās, nemainot atiešanas un pienākšanas laiku galapunktā.

Pielāgojot autobusu kustības sarakstu vilcienam un nodrošinot pasažieriem iespēju pārsēsties no viena transportlīdzekļa citā Līgatnes stacijā, no šodienas maršruta Nr.5084 Cēsis-Līgatne reiss Cēsu autoostā darbadienās tiks uzsākts plkst.18.40 un pieturā Līgatne - plkst.5.55, nevis kā līdz šim - attiecīgi plkst.18.30 un 6

Savukārt maršruta Nr.5384 Valka-Kārķi-Rūjiena reiss no šodienas Valkas autoostā katru dienu tiks uzsākts plkst.11, nevis kā līdz šim - plkst.10.55. Tādējādi pasažieri, kuri brauc no Valmieras, paspēs pārsēsties no viena maršruta autobusa citā.

Tāpat no šodienas būs izmaiņas maršrutā Nr.6101 Aizkraukle-Skrīveri, Nr.6125 Aizkraukles AO-Aizkraukles pagasts un Nr.6135 Aizkraukles AO-Aizkraukles stacija-Aizkraukles AO.

Lai skolēni, kuri mācās Skrīveros, paspētu uz autobusu pēc mācību stundu beigām, būs izmaiņas maršrutā Aizkraukle-Skrīveri. Tādējādi grozījumi būs arī maršruta Aizkraukles AO-Aizkraukles pagasts reisos, lai iedzīvotāji varētu pārsēsties no viena maršruta autobusa citā. Tāpat, pielāgojot autobusu kustības sarakstu vilcienam, izmaiņas gaidāmas maršrutā Aizkraukles AO-Aizkraukles stacija-Aizkraukles AO.

Maršruta Aizkraukle-Skrīveri autobuss no pieturas "Skrīveru stacija" darbadienās izbrauks plkst.14.05, nevis kā līdz šim - plkst.13.57.

Maršruta Aizkraukles AO-Aizkraukles pagasts autobuss no Aizkraukles autoostas darbadienās izbrauks plkst.14.25 un no Aizkraukles pagasta - plkst.14.35, nevis kā līdz šim - attiecīgi plkst.14.35 un 14.40.

Savukārt maršrutā Aizkraukles AO-Aizkraukles stacija-Aizkraukles AO tiks atklāts jauns reiss - autobuss no Aizkraukles autoostas katru dienu izbrauks plkst.5.05. Autobusi, kas no Aizkraukles autoostas katru dienu izbrauc plkst.8 un plkst.14.50, galapunktā pienāks piecas minūtes agrāk nekā līdz šim - attiecīgi plkst.8.35 un 15.35. Autobuss, kas no Aizkraukles autoostas katru dienu izbrauc plkst.4.55 un 5.20, pasažieru pārvadājumus vairs nenodrošinās.