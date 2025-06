Pieņemti vairāki grozījumi pedagogu darba samaksas noteikumos

No 2027.gada septembra šie papildu pienākumi tiks iekļauti normālā darba laika ietvarā, nepieļaujot darba stundu pārsniegšanu virs 40 stundām nedēļā un nodrošinot virsstundu darba apmaksu atbilstoši likumam, norāda Izglītības un zinātnes ministrija (IZM). Izglītības iestāžu vadībai un dibinātājiem līdz tam būs jāpielāgojas jaunajām prasībām un jāizvērtē vadītāju, vietnieku, metodiķu, sporta organizatoru, izglītības iestāžu bibliotekāru "lietderība izglītības iestādes darbībā".

Tāpat noteikts, ka izglītības iestāžu vadītāju atalgojums varēs pārsniegt līdz 60% no zemākās mēneša darba algas likmes. Ierobežojums neattieksies uz Aizsardzības ministrijas pakļautības izglītības iestādēm, jo to vadītāju atalgojums tiek segts no ministrijas budžeta.