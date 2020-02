Pašmāju psihoterapeits atklāj galvenos labas dzīves pamatprincipus sievietēm

Tā ir dzīves intuīcija! Vai spēju atšķirt patiesību no meliem? Izreklamētu, tukšu “produktu” no reāli vērtīga? Novērtēt, kādas ir manas spējas sajust briesmas, nelabvēlīgu vidi vai sliktu attieksmi pret sevi? Nospraust savas robežas, neļauties negatīviem attiecību scenārijiem, ieklausīties savās sajūtās, ja ilgstoši jūtos nelaimīga.

Komunikācijas spējas nav būtiskas ar saviem tuvākajiem cilvēkiem ģimenē vien. Komunikācijas prasmes ir jāpilnveido, jo tās netiek dotas no dabas. Turklāt svarīgi ir paaugstināt spējas komunicēt ar dažādām sociālajām grupām, iziet no sava “burbuļa”, būt atvērtai jaunai komunikācijai. Caur to, kā komunicējam ar apkārtni, mēs arī radām priekšstatu par sevi, līdz ar to arī labvēlīgu vai ne tik attieksmi pret sevi.