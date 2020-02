Ostapenko zaudē Latvijas pirmās raketes godu

Pirmo vietu aizvien ieņem austrāliete Ešlija Bārtija, otro un trešo pozīciju nemainīgi ieņem rumāniete Simona Halepa un Karolīna Plīškova no Čehijas, kamēr uz ceturto vietu pakāpusies Benčiča. Uzreiz aiz viņas ir Andresku, Svitoļina, Kenina no ASV un Kiki Bertensa no Nīderlandes, bet pirmo desmitnieku noslēdz Viljamsa un Naomi Osaka no Japānas, kurai pagaidām sezona iesākusies bez spožiem panākumiem.