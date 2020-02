Ar ultraskaņu cīņā pret ērcēm! Kā efektīvi pasargāt savu mīluli?

Cīņā ar ērcēm un citiem insektiem ir pieejami dažādi līdzekļi, bet viens no efektīvākajiem veidiem, kā uzveikt šos nevēlamos ciemiņus, ir tieši ultraskaņas ierīces.

Kas ir ultraskaņas ierīces un kā tās palīdz cīņā ar nevēlamiem insektiem?

Vispirms ir svarīgi saprast, kas tieši ir ultraskaņa un kā tā var palīdzēt cīņā ar insektiem. Eksperte stāsta, ka ultraskaņa ir akustiska enerģija viļņu veidā, kuru frekvence pārsniedz cilvēkam dzirdamo. Skaņa, ko var uztvert mūsu auss, ir līdz 20 kiloherciem. Ir skaidri zināms, ka suņiem un kaķiem ir labāka dzirde nekā mums. Kopumā dzīvnieki uztver skaņu diapazonā no 20 līdz 35 kiloherciem.

Savukārt insektu spēja uztvert skaņas viļņus ir daudz spēcīgāka, līdz ar to cīņā ar nevēlamiem kukaiņiem talkā nāk ultraskaņas ierīces. Kā stāsta speciāliste, "Tickless" izstaro 40 kilohercu ultraskaņu. Tāpēc to nedzirdam ne mēs, ne suņi. "Tickless" izstaro virkni šādu ultraskaņas impulsu, kas nav dzirdami ne mums, ne dzīvniekiem, bet traucē, piemēram, ērču un blusu spējai orientēties.

Speciāliste atklāj, ka ērces lielākoties atrodas uz zāles stiebru galiem, lapām vai zariem. Tās, izmantojot Hallera orgānu, kas atrodas uz to priekškājām, sajūt mūsu un mājdzīvnieku aromātu. "Tickless" nomāc šo orgānu, līdz ar to ērces vairs nespēj orientēties un atrast cilvēku vai tā mīluli un identificēt to kā barību.