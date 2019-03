Lai pastaiga nebeigtos veterinārārsta kabinetā. Līdzekļi mājdzīvnieka pasargāšanai no ērcēm

Arī citi kukaiņi, tostarp blusas un odi, ilgi vairs nesnauž. Mājās ērces var atnest no dažādām vietām - tās var pieķerties ne tikai meža biezoknī, bet arī parkos, dārzos un pļavās.

Līdzīgi kā blusas, arī ērces kož, lai barotos no asinīm. Ērces siekalas var saturēt vairāku slimību ierosinātājus, piemēram, zināmo Laima slimību jeb boreliozi, kā arī anaplazmozi un babeziozi.

Tomēr pasargāt savu mīluli no ērcēm ir iespējams arī mājas apstākļos.

"PetCity" klīnikā un veterinārajās aptiekās pieejami dažādi gan recepšu, gan bezrecepšu pretparazītu līdzekļi, ar kuriem saimnieks var aizsargāt savu mīluli no ērcēm un blusām - atliek vien izvēlēties sev ērtāko. Starp bezrecepšu līdzekļiem mājas mīluļu saimnieku vidū iecienītākie ir "Advantix" un "Advantage", "Pestigon", Tickless" un "Foresto".

1. "Advantix" un "Advantage"

Pret blusām noderēs skaustā pilināmie pilieni "Advantage" kaķiem un "Advantix" suņiem. "Advantix" palīdzēs arī pret ērcēm, odiem, moskītiem un staļļa mušām. Šos preparātus var lietot jau maziem dzīvniekiem - kucēniem no 7 nedēļu vecuma, bet kaķēniem no 8 nedēļu vecuma. No kaitēkļiem tie mājdzīvnieku pasargās vienu mēnesi.