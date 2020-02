Kulda rezultatīvs otrajā KHL spēlē pēc kārtas

Zīmīgi, ka abas komandas pirms šī dueļa šosezon jau bija tikušās trīs reizes, no kurām divās uzvarētāju nācās noskaidrot "bullīšos".

Par šī mača varoni kļuva Vladislavs Kodola, kurš bija precīzs desmitajā sērijā. Iepriekš pa pieciem mēģinājumiem izpildīja Vladimirs Brjukvins no "Dinamo" un Jegors Morozovs no "Severstaļ". Abiem hokejistiem izdevās realizēt trīs no pieciem izgājieniem.