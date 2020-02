Bads, pilsoņu kari, slēgtas robežas, dabas katastrofas. Kā izskatītos Zeme 2050. gadā, ja piepildītos visdrūmākais globālās sasilšanas scenārijs

Pirmais, ko uzreiz varēs pamanīt, būs gaiss. Daudzviet visā pasaulē gaiss būs smags, karsts un piesārņots. Acis bieži asaros, visu laiku būs klepus un šķitīs, ka tas nekad nepāries. Ja iepriekš šķita jocīgi daudzie Āzijas iedzīvotāji, kuri nesāja sejas maskas, lai pasargātu citus no infekcijām, tad tagad to darīs visa pasaule, lai pasargātu sevi no piesārņojuma. Vairs nav iespējams iziet ārā un paelpot svaigu gaisu, jo, iespējams, ka tāda vairs nemaz nav. Tā vietā, kad piecelsimies no rīta, mēs skatīsimies telefonā, kāda būs gaisa kvalitāte.