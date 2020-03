"Tie cilvēki, kas no dzīves aiziet pašnāvībā, 60-70% gadījumos brīdī, kad viņi izdara to pēdējo soli, ir depresīvā stāvokli. Īsti nevis viņi, viņu personība pieņem to lēmumu, bet depresija pieņem to lēmumu, to pēdējo pili pilnā glāzē," pauž Dr. Rancāns.