"Gribu mirt uz sava vairoga." Deontejs Vailders par cīņas pārtraukšanu velta pārmetumus savam trenerim

Amerikāņu bokseris izteikumos izmantojis arī idejas no seno spartiešu kultūras. Spartiešu vidu valdīja uzskats, ka kareivim no kaujas ir jāatgriežas ar savu vairogu rokās vai arī uz tā, simbolizējot apņēmību cīnīties līdz pēdējam. "Kā kareivis, čempions, līderis un vadonis, gribu "mirt uz sava vairoga". Esmu runājis par to, ka ringā vēlētos nogalināt cilvēku, līdz ar to man ir jārēķinās arī, ka kāds to var izdarīt ar mani," par cīņas pārtraukšanu runājis Vailders.