ECT lemj, ka vīrieša turēšana mašīnā protokola sastādīšanas laikā bijis cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas pārkāpums

Savukārt sūdzības pieteicējs apgalvoja, ka viņa aizturēšana ir bijusi nepamatota, tās laikā viņš nevarēja izkāpt no automašīnas, piezvanīt saviem tuviniekiem vai doties uz tualeti, policijas darbinieki bija viņu iegrūduši mašīnā, turklāt izdarījuši spiedienu, lai dokumentus noformētu pēc iespējas ātrāk.

Tiesa piekrita, ka sūdzības pieteicēja aizturēšana notika ar mērķi sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu un tā ilga mazāk nekā divas stundas. ECT konstatēja, ka nav strīda par to, ka policijas darbinieki ievietoja iesniedzēju policijas automašīnā. Taču tiesa norādīja, ka lietas materiālos nav rasts apstiprinājums, ka vīrietis jebkurā brīdī varēja izkāpt no policijas auto vai kā citādi iebilst pret policijas lēmumu, tādēļ ECT secināja, ka iesniedzēja brīvība ir tikusi ierobežota konvencijas 5. panta 1. punkta izpratnē.

Tomēr ECT nepiekrita Latvijas pārstāvju izvirzītajam argumentam, ka iesniedzējs nav cietis tik būtisku tiesību aizskārumu, lai to izskatītu starptautiska tiesa. Uzsverot tiesību uz brīvību nozīmi demokrātiskā sabiedrībā un ņemot vērā iesniedzēja apgalvojumu, ka viņa brīvība tikusi ierobežota pārkāpjot nacionālā likuma normas, tiesa uzskatīja, ka iesniedzēja sūdzība ir jāizskata pēc būtības.

Analizējot no konvencijas izrietošo principu ievērošanu sūdzības pieteicēja situācijā, ECT konstatēja, ka iesniedzēja aizturēšana tika pamatota ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 252. panta pirmo daļu, un atzina, ka šajā normā minētie pamati personas administratīvai aizturēšanai - lai pārtrauktu administratīvo pārkāpumu, noskaidrotu pārkāpēja identitāti vai izpildītu citā lietā pieņemtu lēmumu - nebija attiecināmi uz iesniedzēja situāciju.

Savukārt panta daļa par to, ka persona var tikt aizturēta, lai sastādītu administratīvā pārkāpuma protokolu, ja to nav iespējams izdarīt uz vietas, nebija skaidrota nacionālo tiesu lēmumos, proti, nebija norādes par to, kādēļ šis aizturēšanas pamats tika piemērots iesniedzēja situācijā.