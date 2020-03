Kā izvairīties no D vitamīna deficīta?

No marta beigām-aprīļa sākuma līdz septembra beigām lielākajai daļai cilvēku jāspēj iegūt visu nepieciešamo D vitamīnu no saules gaismas. Ķermenis organismā no ultravioletā (UV) B starojuma (viļņa garums ir 290-320 nanometri), veido dabisko D vitamīnu no tiešiem saules stariem, kas nonāk uz mūsu ādas. Taču ir vairāki faktori, kas ietekmē dabisko D vitamīna veidošanos, piemēram, sezonalitāte, diennakts laiks, dienas ilgums, mākoņi, smogs, ādas melanīna saturs un sauļošanās intensitāte. Tāpat jāpatur prātā, ka, neskatoties uz saules vitamīna sintēzes nozīmīgumu, ir lietderīgi ierobežot saules staru iedarbību uz ādas un izvairīties no pārlieku ilgas sauļošanās, jo šis starojums ir arī kancerogēns un spēj izraisīt ādas vēzi.