Latvijas vēstniece Itālijā Solvita Āboltiņa atklāj, kāda pašlaik ir dzīve Romā ar koronavīrusa draudiem

“Pret koronavīrusu nedrīkst izturēties vieglprātīgi, bet nevajadzētu arī pārspīlēt. Mana meita tikko bija Vācijā, un es braucu viņai pakaļ uz lidostu – tur viss bija, kā ierasts. Pirms nedēļas pie manis bija atbraucis vīrs, un viņu valstī ielaida bez problēmām. Temperatūru gan lidostā mēra ikvienam, kas ierodas, un neskatās, no kuras valsts ir atbraucis,” žurnālam pastāstīja Āboltiņa.

Kā vēstīts, Latvijā pirmdien, 2. martā tika apstiprināta pirmā saslimšana ar jaunā koronavīrusa izraisīto slimību "Covid-19" - to apstiprina Veselības ministrija un Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC). Speciālisti norāda, ka pirmā saslimusī persona ir sieviete no Rīgas, kura nesen atgriezusies no Itālijas.