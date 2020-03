Jonass: Esmu pārliecināts, ka šosezon varu spēkoties ar ikvienu

"Dzirdēju, ka televīzijā teica par manu pleca traumu, taču pašam viss ir kārtībā. Izstājos otrajā braucienā pēc kritiena. Vienā no "špūrēm" izslīdēja motocikla riepa, un es sāniski atsitos pret izdangātajām rievām, teju vai katapultējot sevi no motocikla," par kritienu smejoties saka Jonass. "Motocikls bija apskādēts un ar to tālāk nevarēja braukt."