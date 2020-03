Arī braucis caur Rīgu. Igaunijā - otrais saslimušais ar "Covid-19"

Inficētā persona no Itālijas pilsētas Bergamo ieradusies Rīgā, savukārt no Rīgas lidostas uz Igauniju tā devusies ar personīgo transportu.

Pirmais saslimšanas gadījums Igaunijā

Viņš Rīgā ielidoja no Irānas tranzītā caur Turciju. Uz Rīgu no Turcijas tiešos reisus veic Turcijas aviokompānija "Turkish Airlines", kuras lidmašīna no Stambulas trešdien ielidoja Rīgā plkst. 11.20. No starptautiskās lidostas "Rīga" uz pilsētas centru viņš devās ar sabiedrisko transportu. Latvijas galvaspilsētā viņš pavadīja aptuveni 2,5 stundas.