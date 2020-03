"Tā ir cūcība." Ļera Kudrjavceva pārdzīvo par atstādināšanu no slavena Krievijas šova vadīšanas

Situāciju neveiklāku ir padarījis fakts, ka Kudrjavecva par nomaiņu uzzinājusi tikai no sociālajiem tīkliem. Protams slavenā šovu vadītāja neslēpa savu sašutumu par notikušo.

"Godīgi sakot, negaidīju ka telekanāls, kurā esmu strādājusi daudz gadus, pie kā ir mana darba grāmatiņa, ar ko esmu ciešās attiecībās, pat nepaziņos par šādām izmaiņām. Man šķiet, ka tā ir cūcība. Nav runa par to, ka mani nomainīja, par to mans prāts ir mierīgs, bet gan par faktu, ka neviens par šādu lēmumu man nepaziņoja un pat to nav paskaidrojis," sarunā ar krievu portālu "Super" izteikusies Kudrjavceva.