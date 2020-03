Pēc teritoriālās reformas republikas pilsētas būs piecas

Republikas pilsētas bija paredzēts noteikt kā vienu no likumā ietveramajām administratīvās teritorijas un teritoriālā iedalījuma vienībām. Tomēr šodien negaidīti Saeimas sēdē klātesošo deputātu vairākums piekrita attiekties no termina "republikas pilsēta" lietojuma, to aizvietojot ar terminu "lielās pilsētas".