Vairāki ierēdņi par darbu Misānes lietā saņēmuši prāvas piemaksas

"Visi šie cilvēki ir pelnījuši pat lielākas balvas nekā tas ir piešķirts," raidījumam pauda ministrs. "Mēs runājam par to, ka darbs bija šeit daudz plašāks nekā parasta konsulārā palīdzība. Parasta konsulārā palīdzība ir pārliecināties, vai ir advokāts. Bet šeit bija gan tiesas procesi, gan jāgatavo papildu materiālu vākšana par situāciju Dienvidāfrikā."

"To visu varēja atrisināt daudz ātrāk un profesionālāk jau gadu atpakaļ. Šoreiz tā prokuratūras, teikšu atklāti - nolaidība, vienpersoniska tāda lēmuma pieņemšana nestandarta gadījumā, tā kā veicināja šo ļoti ilgo procesu," "Nekā personīga" teica Batraka.

Ministru prezident Krišjānis Kariņš (JV) "Nekā personīga" norādīja, ka šis ir Latvijas vēsturē pirmais šāda veida gadījums un viņš pats par to uzzinājis tikai nesen.

"Šis ir pirmais tāda veida gadījums Latvijā. Ja man būtu kritika, tad par to, ka mums nebija nekāda sistēma izveidota, kur mēs mainītos ar informāciju starp dažādām iestādēm, piemēram, no prokuratūras, kas bija visā šajā iesaistīta," sacīja premjers, piebilzdams ka pats par to uzzinājis tikai šā gada 1. janvārī.