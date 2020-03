Milzu ziedu pušķis no "kaujas virsnieka", greznas vakariņas ar "uzņēmēju" vai mīlestības vēstules no "prokurora" - laulību afēristi labprāt izmanto dažādus romantiskus žestus un melus, lai iekarotu sieviešu uzticību un pēc tam no viņām izvilinātu naudu. Dažu krāpnieku metodes un rīcības ir guvušas plašu "slavu", vēsta portāls "RIA Novosti".