Iličičs ar četriem vārtiem Valensijā ieved "Atalanta" komandu ceturtdaļfinālā

Tiesa, pāris minūtes vēlāk Anhelino no galalīnijas piespēlēja bumbu soda laukumā, no kurienes to vārtos ar galvu pārvirzīja Zabicers - 2:0. Punktu mājinieku uzvarai pielika Ēmils Fošbergs, kurš trīs minūtes pirms pamatlaika beigām, neilgi pirms nākšanas uz maiņu, no aptuveni desmit metriem ieraidīja trešo bumbu "Hotspur" vārtos.