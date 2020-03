Ja neož, drīkst ēst? Izplatītākie virtuves higēnas mīti

Reti kurš uzskata, ka tīrība virtuvē ir mazsvarīga lieta - vai tad kādam patiktu doma par to, ka restorānā pasniegtais ēdiens ir gatavots uz netīrām virsmām? Neskatoties uz to, daudzi pret higēnas normām ir krietni pielaidīgāki savās mājās, tādējādi riskējot ar savu veselību, skaidro "Royal Society of Public Health".