Jauna ēra rūpēs par mūsu pūkainajiem draugiem. Eksperta ieteikumi un "PetCity" jaunumi mazajiem dzīvniekiem

Produkti ir ražoti no apses koka, kas nesatur nedz ķīmiskas piedevas, nedz atlikumus no kokapstrādes vai papīra rūpniecības. Turklāt tie ir attīrīti no putekļiem, lai aizsargātu elpošanas orgānu sistēmu un izvairītos no alerģijām, kuras varētu rasties mājdzīvniekiem vai cilvēkiem.