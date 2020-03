Miris divās krimināllietās iesaistītais bijušais "Rīgas satiksmes" darbinieks Volkinšteins

Prokuratūras preses sekretāre Laura Majevska aģentūrai LETA teica, ka prokuratūra par apsūdzētā nāvi uzzinājusi no publiskās informācijas, un prokuratūrai oficiālas informācijas patlaban nav. Prokurors lietā turpināšot uzturēt valsts apsūdzību saskaņā ar likuma nosacījumiem.

Volkinšteins bija viens no aizdomās turētajiem arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja izmeklētajā vērienīgajā "Rīgas satiksmes" iepirkuma lietā. Birojā aģentūrai LETA teica, ka KNAB nevar ne apstiprināt, ne noliegt izskanējušo informāciju par minētās personas miršanas faktu. Tomēr birojs pieprasīs par to informāciju no attiecīgajām institūcijām un pēc dokumentu saņemšanas rīkosies atbilstoši Kriminālprocesa likumā noteiktajām prasībām.