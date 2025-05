Pirmās instances tiesa atzīst Saeimas deputāta un ģimenes ārsta Jakovina vainu dokumenta viltošanā

Atlācis apsūdzēts par uzkūdīšanu veikt dokumenta, kas atbrīvo no pienākumiem, viltošanu, Jakovins - par dokumenta viltošanu, bet Kauce - par viltota dokumenta izmantošanu.

Latvijas Sabiedriskais Medijs iepriekš ziņoja, ka naudas saņemšana deputātam un ģimenes ārstam netiek pārmesta, bet prokuratūra uzskata, ka Valmieras puses advokāts Edgars Atlācis uzkūdījis Jakovinu viltot izrakstu savai kolēģei Agnesei Kaucei, lai viņa to varētu izmantot kā attaisnojošu iemeslu neierasties uz civillietas tiesas sēdi 2023.gada novembrī.

Prokurore Rita Grigāne pirmās instances tiesā citēja saraksti starp Atlāci un Jakovinu. "Vakar nosūtīju vienu personas kodu. Baigi, baigi, baigi vajag uz rītdienu atbrīvojumu no tiesas sēdes," rakstījis Atlācis. Savukārt Kauce sarakstē ar kādu citu personu rakstījusi: "Man nācās lūgt atlikt lietas izskatīšanu, lai izprasītu no divām vietām pierādījumus. Ja es rīt aizbraukšu bez papīriem, tad vēlreiz tiesa man to lietu neatliks. Bet bez jaunajiem pierādījumiem tur viss ir slikti. Ja man šodien neko neatsūtīs, man nāksies kļūt radošai." Divas stundas vēlāk viņa nosūtījusi foto, kur attēlots ārsta izraksts ar nosaukumu plāns "B". Uz jautājumu, kas notika, Kauce rakstījusi: "Nekas nenotika. Nācās tapt "saslimušai". Lai gadījumā, ja man līdz rītam nekas nebūs atsūtīts, varu iegūt laiku. Pirmo reizi šādi daru, bet man nav citu variantu." Apsūdzībā atzīmēts, ka "saslimšanas" laikā advokāte devusies uz biroju, strādājusi, vairākas reizes apmeklējusi sporta zāli.