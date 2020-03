Latvijas handbolists Dude: Francijā esmu uz slimības lapas

"Daļa no spēlētājiem atrodas uz bezdarbnieka pabalsta, daļa, tostarp es, ir uz slimības lapas," par notiekošo komandā stāsta handbolists. "Man bija neliela trauma, nekas ļoti nopietns, bet šajā brīdī esmu uz slimības lapas."

Komandas treniņi šobrīd "Limoges Hand 87" nenotiek. Turklāt arī juridiski to būtu grūti sakārtot, ja spēlētāji no valsts saņem bezdarbnieka pabalstu.

"Mēs bijām pirmā komanda, kas sāka čempionāta apturēšanas procesu," notikumu gaitu šķetina Latvijas izlases kapteinis nesenajā Eiropas čempionāta finālturnīrā. "Pēdējā spēle bija Strasbūrā, kur situācija ir vistrakākā. Viens mūsu spēlētājs saslima, un visi pārējie 14 profesionāļi tika ielikti karantīnā uz 14 dienām, kad es nedrīkstēju vispār iziet ārā no mājas. Par laimi man blakus ir sieva, kura varēja iepirkties un turpināt ikdienas gaitas. Tagad principā ir tāda kā nacionālā izolēšanās, ko Francijas prezidents Emanuels Makrons izsludināja uz nenoteiktu laiku. Izskatās, kādu laiku vēl tas viss būs."

"Tagad visu laiku norit sarunas, ko darīt - ar šo sezonu, kā iesākt nākamo, ko darīt ar finansiālo situāciju," situāciju Francijas handbolā skaidro latvietis. "Nav tik viegli klubiem, bet mums kopumā situācija ir itin stabila. Vienu pusi atalgojuma nosedz valsts, bet otrai it kā klubam ir rezerves, lai viss būtu kārtībā. Mums finansiāli it kā neko nevajadzētu zaudēt. Tā ir tā labā ziņa."

Dude bilst, ka notiek sarunas par to, ka divas labākās otrās līgas komandas iekļūst augstākajā līgā, bet no tās neviena nekrīt ārā. Tādējādi par gadu tiktu apsteigts plāns paplašināt augstākās līgas komandu skaitu no 14 uz 16.