Izsludināta dalībnieču pieteikšanās "Caur ērkšķiem uz..." ceturtajai sezonai

“Sievietes ir nesalaužamas un apbrīnojami sīkstas - par to ik gadu pārliecinos, uzklausot "Caur ērkšķiem uz..." dalībnieču skarbos dzīvesstāstus! Mūsu meitenes var apbrīnot par to, ko viņas ir pārdzīvojušas, nezaudējot ticību labajam. “Ērkšķu” dāmas ir absolūti lieliskas arī tāpēc, ka tā vietā, lai žēlotos par piedzīvoto netaisnību, viņas ir gatavas spītēt liktenim, spert drošus soļus pārmaiņu virzienā un ar savu pieredzi iedvesmot arī citas. Kad ir īstais brīdis, lai saprastu - es tā vairs nevēlos dzīvot, man vajadzīga palīdzība un stimuls jaunai dzīvei? Pareizā atbilde (un jūs to pašas zināt) ir - tagad! Ejot pa to pašu ceļu, kādu esat mērojušas līdz šim, visdrīzākais, nonāksiet vietā, kur diez ko labi nav. Taču mainot maršrutu, kaut vai - metoties aizraujošajā piedzīvojumā ar nosaukumu "Caur ērkšķiem uz... 4" iespējams iegūt jaunus mērķus, jaunu pamatu zem kājām un rezultātā - jaunu likteni,” pieteikties projektam sievietes iedrošina “Caur ērkšķiem uz...” producente Aija Strazdiņa.