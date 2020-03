"Apollo.lv" strādā mājās. Ziņu redaktore Luīze Lote Āboltiņa

Esmu iekārtojusi savu personīgo redakciju pie virtuves galda, kur dzīvoju līdzi jaunākajai informācijai par Covid-19 izplatību un citiem aktuāliem procesiem. Jāatzīst, ka noslodze šobrīd ir ļoti liela, tāpēc esmu apņēmusies atrast hobiju, ar ko aizrauties brīvajā laikā, lai novērstu domas no darba – piemēram, grāmatu lasīšana, kam līdz šim bija grūti atrast laiku.

No grāmatu plaukta esmu atlasījusi divas grāmatas, ar ko atsākšu ceļojumu literatūras pasaulē. Viena ir mana mīļākā pasniedzēja no studiju laikiem grāmata – Viktora Freiberga "Kinomāna slimības vēsture". Otra ir grāmata, par kuru vienmēr esmu bijusi ļoti skeptiska, bet šis ir īstais laiks, kad paskatīties uz lietām no cita skatupunkta, tāpēc došu iespēju Stīvena R. Koveja "Ļoti veiksmīgu cilvēku 7 paradumi".