Aicina palīdzēt ģimenēm, kurās nav datora skolnieka mācībām

Uzsākot akciju “dators bērnam”, jau vienas dienas laikā saņemti 34 pieprasījumi nodrošināšanai ar datoru no ģimenēm visā Latvijā.

Kā atzīst "Giveazy" pārstāvis Ritvars Podziņš: "Pagājušajā nedēļā, "palaižot" lietotni "Giveazy", pāris dienās saņēmām vairākus lūgumus no ģimenēm, kurām nav pienācīgu apstākļu, lai bērni turpinātu nepārtrauktu un kvalitatīvu mācību procesu.

Lai piedalītos akcijā, nepieciešams lejupielādēt lietotni "Giveazy", kurā ekrāna apakšdaļā izvietota īpašās #datorsbernam akcijas poga, kas apzīmēta ar datora ikonu. Atkarībā no tā, vai ģimenē nepieciešams dators mācībām, vai ir pieejams lieks dators, ko vēlaties atdot - jāizvēlas kāda no opcijām un jāpiesakās akcijai. Tālāk lūgums pēc palīdzības tiek reģistrēts un attēlots interaktīvā kartē mājaslapā, bet palīdzības sniedzējiem ir iespēja pievienot sludinājumu, tādejādi palīdzot kādai no Latvijas ģimenēm.