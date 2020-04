Pirmā Pasaules kara laikā simtiem jaunu sieviešu ik dienas devās uz darbu pulksteņu rūpnīcās. Viņu darbs - krāsot to ciparnīcas ar tumsā spīdošu krāsu, kas tika ražota no rādija. Kad darbinieces, kuras pēc darba maiņām burtiski spīdēja tumsā, sāka mirt no šausminošām veselības problēmām, sākās viena no nozīmīgākajām cīņām par strādnieku tiesībām pasaules vēsturē, vēsta portāls "Buzzfeed".