No 1. aprīļa spēkā stājas izmaiņas vairāku reģionālo autobusu maršrutos un galapunktos

Pasažieru apmaiņu pieturā "Gļinovka 1" turpmāk veiks maršruta Nr.5325 Daugavpils-Krištupi autobuss, kas no Daugavpils autoostas darbadienās izbrauc pulksten 8, maršruta Nr. 6161 Daugavpils-Faļtopi-Kaplava autobuss, kas no Daugavpils autoostas katru dienu izbrauc pulksten 7.20 un 13.50, kā ari maršruta Nr. 6167 Daugavpils-Behova autobuss, kas no Daugavpils autoostas katru dienu izbrauc pulksten 18.05 un maršruta Nr. 6169 Saugavpils-Silene-Šengeida autobuss, kas no Daugavpils autoostas katru dienu izbrauc pulksten 12.10, 17.35 un darbadienās - pulksten 16.

Tāpat pasažieru apmaiņu pieturā "Glinovka" veiks maršruta Nr. 5325 Daugavpils-Krištupi autobuss, kas no pieturas "Krištupi (Baltkrievijas robeža)" darbadienās izbrauc pulksten 8.50, maršruta Nr. 6161 Daugavpils-Faļtopi-Kaplava autobuss, kas no Daugavpils autoostas katru dienu izbrauc pulksten 16.50, no pieturas Kaplava - pulksten 8.30, 14.55 un no pieturas "Faļtopi" - pulksten 18, kā arī maršruta Nr. 6167 Daugavpils-Behova autobuss, kas no pieturas "Kumbuļi" katru dienu izbrauc pulksten 18.50, no Daugavpils autoostas - pulksten 6.45, 13.15 un no pieturas "Behova" - pulksten 7.30, 14.15 un no piektdienas līdz svētdienai - 19.