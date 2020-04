Martins Dukurs: Ja aizbrauktu uz Leikplesidu, problēmu, iespējams, būtu vēl vairāk

Pēc skeletona sezonas beigām Dukurs martā bija plānojis doties uz ASV, kur Leikplesidas trasē aizvadītu treniņnometni, tomēr Covid-19 vīrusa straujā izplatība likusi būt piesardzīgam, kā rezultātā pieņemti "sāpīgi", taču pareizi lēmumi.

"No vienas puses, pandēmija mani diži neietekmē, jo neesmu pārlieku publiska persona un vairāk laika pavadu ar ģimeni," sarunā ar laikrakstu stāstīja Dukurs. "No otras puses, marta vidū biju ieplānojis doties trenēties Leikplesidas trasē. Sākumā man pat izskatījās, ka es varētu visu pēc plāna arī izdarīt. Lidojums no Eiropas man bija uz Monreālu, un pa sauszemi es būtu varējis iekļūt Amerikā un aizbraukt līdz Leikplesidai. Tomēr labi, ka neaizbraucu, jo trasi aiztaisīja ciet."

"Manas kamanas jau aizceļoja uz Monreālu, bet atpakaļ tās vēl neesmu saņēmis. Neiet tik viegli, jo taupības nolūkos nebiju salicis lidojumus caur vienu aviokompāniju. Uz Parīzi lidotu ar "airBaltic", bet uz Monreālu ar "Air France". Tagad man paiet laiks, lai atgūtu naudu par veiktajām rezervācijām. 80% jau esmu atguvis."

Sportists gan neslēpa, ka 1500 eiro, kas samaksāti par kamanas aizgādāšanu uz Ziemeļameriku, gan ir zaudēti. Tāpat neizdosies atgūt samaksāto par lidojumu no Parīzes uz Monreālu, jo reiss notika.

"Ja aizbrauktu uz Leikplesidu, problēmu, iespējams, būtu vēl vairāk. Tur būtu iestrēdzis... Trase būtu jau aizslēgta, bet kamanas ar visu kasti būtu jau paņēmis, jo ekonomējot naudu, inventāru no Monreālas uz Leikplesidu biju plānojis vest pats," skaidroja skeletonists.

"Tobrīd vēl svārstījos, jo ASV viss vēl bija salīdzinoši mierīgi, bet pēc tam situācija jau nedaudz saasinājās un es pie sevis nodomāju - nu nē, nevajag piedzīvojumus meklēt."

Dukurs arī neslēpa pārsteigumu par to, ka Pasaules kausa nākamās sezonas pirmais posms notiks Siguldā, jo iepriekš šajās aprindās mēļoja, ka startu jaunajai sezonai dos Soči. Skeletonists pieļāva iespēju, ka savu lomu spēlējis ieilgušais dopinga skandāls.

"Labāk, lai posms Siguldā ir pēdējais... Esmu piefiksējis, ka pirmajos mačos vēl neesmu noķēris īsto ritmu, un arī tehnikas ziņā tobrīd vēl notiek meklēšana."

Jau ziņots, ka šī gada maijā renes sporta veidu pārstāvjiem Pekinā bija paredzēta olimpiskās trases homologācija, tomēr Covid-19 vīrusa straujās izplatības dēļ, testa braucieni pārcelti uz rudeni. Starp trases "testētājiem", visticamāk, būs arī titulētais Dukurs.

Šogad pasaules čempionātā Dukurs izcīnīja ceturto vietu un pirmo reizi kopš 2009.gada palika bez medaļas. Pasaules kausa kopvērtējumā viņš triumfēja jau devīto reizi, bet par Eiropas čempionu tika kronēts jau 11.reizi.

Aizvadīto Pasaules kausa sezonu Dukurs Siguldā noslēdza ar panākumu. Pirms Siguldas posma no septiņām sezonas sacensībām Dukurs uzvarēja divās - Īglsā un Sanktmoricā. Vēl viņa kontā trīs otrās vietas - divas Leikplesidā un viena Laplaņā -, kā arī pa ceturtajai un septītajai pozīcijai Vinterbergā un Kēnigszē. Tomass Dukurs šosezon pirms Siguldas bija bez goda pjedestāliem, taču trīsreiz finišēja pirmajā sešiniekā, Kēngiszē pārspējot brāli.

2020./2021.gada Pasaules kausa sezonas sporta kalendārā ir ietverti astoņi posmi dažādās trasēs sešās valstīs trīs kontinentos.

Siguldā, kas 2020.gada februārī ar līdzjutējiem pilnā trasē uzņēma aizvadītās sezonas Pasaules kausa izcīņas pēdējo posmu, nākamsezon no 2020.gada 23. līdz 29.novembrim notiks sacensību atklāšanas pasākums.

Pasaules kausa sērija no 7. līdz 13.decembrim turpināsies Iglsas trasē Austrijas pilsētā Insbrukā un no 14. līdz 20.decembrim Vācijas trasē Altenbergā.

Vācijā pēc jaunā gada notiks vēl divi posmi. No 4. līdz 10.janvārim sportisti sacentīsies Vinterbergā, bet no 18. līdz 24.janvārim Kēnigszē, pa vidam iegriežoties vienīgajā dabīgajā trasē Pasaules kausa seriālā Šveices trasē Sanktmoricā, kur sacensības norisināsies no 11. līdz 17.janvārim.

Šoreiz sezona nebeigsies ar pasaules čempionātu, jo tas no 1. līdz 14.februārim tiks aizvadīts Leikplesidas trasē ASV.