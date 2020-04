Bils Geitss plāno radīt mikročipus, lai noteiktu, kurš ir vakcinēts pret Covid-19 un kurš nav?

Šīs jaunās tehnoloģijas attīstību līdzfinansējis Geitsa fonds. Viens no pētījuma autoriem Kevins Makhjū (Kevin McHugh) Reuters ziņu aģentūrai norādīja : "Kvantu punktu krāsvielas tehnoloģija nav mikroshēma vai cilvēkā implantējama kapsula un, cik man zināms, nav plānu to izmantot koronavīrusam."

Geitss, kurš pats norāda, ka viņam "ir bijusi iespēja pētīt tādas slimības kā gripa, Ebola un tagad Covid-19, ieskaitot to, kā epidēmijas sākas, kā tās novērst un kā uz tām reaģēt", kopš Covid-19 uzliesmojuma ir sniedzis daudz interviju medijiem. Viņš arī sarunājies, piemēram, ar TED vadītāju Krisu Andersonu. Arī šajās intervijās viņš piemin digitālos sertifikātus, kas nākotnē varētu glabāt cilvēku medicīnisko informāciju, kā arī viņš minējis iespējamus masu pasākumu un ceļojumu ierobežojumus. Bieži šie Geitsa izteikumi ir izrauti no konteksta, lai radītu iespaidu, ka Geitss vēlas ierobežot ceļojumus un aizliegt ceļot cilvēkiem, kas nav vakcinējušies. Taču šeit ir svarīgi atzīmēt, ka Geitss runā par sekām, kuras var rasties pie globāla mēroga pandēmijas, kāda ir Covid-19, brīdī, kad pret to nav vakcīnas un tādējādi nav iespējams nodrošināt cilvēku imunitāti pret to. Turklāt – valstu robežas un masu pasākumus ierobežo valstu valdības, nevis viens cilvēks – Geitss.