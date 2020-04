Medijs: "Hotspur" ir gatava šķirties no Keina par nepilniem 228 miljoniem eiro

Tāpat kā liela daļa profesionālo klubu, arī "Hotspur" Covid-19 izraisītās krīzes laikā cieš no finansiāliem zaudējumiem. Šī iemesla dēļ vienība paziņojusi, ka ir gatava šķirties no Keina, ja ieinteresētā Mančestras "United" šķirsies no teju 228 miljoniem eiro.