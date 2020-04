Zivju pētnieks Fēru salās kļuvis par vietējo varoni Covid-19 apkarošanā

Debess Kristiansens, kurš lašu pētniecības laboratoriju Covid-19 pandēmijas sākuma posmā pārveidoja par laboratoriju koronavīrusa testa veikšanai cilvēkiem, ir uzskatāms par vienu no galvenajiem iemesliem, kāpēc teritorija ir viena no Covid-19 vismazāk skartajām pasaulē, vēsta Lielbritānijas laikraksts "The Guardian".