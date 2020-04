Pašizolācija nav šķērslis! Kā skolot suni mājas apstākļos?

Kā "online" kursus raksturo "PetCity" suņu skolas treneris Ivars Lielpēteris, vieglāk ir paskaidrot to, kuram tie īsti nebūs piemēroti.

""Online" suņu skola nav paredzēta visiem tiem suņiem, kuriem ir problēmas. Šis ir paklausības kurss, kurā ir salikta visa nepieciešamā informācija pa punktiem par to, kā mīlulim mācīt komandas," skaidro Lielpēteris.

Abi kursi sastāv no 11 nodarbībām, kurās ietilpst 22 mācību video un eksāmens.

Eksāmenu iespējams kārtot klātienē vai arī neklātienē, palūdzot, lai kāds no malas saimnieku ar suni nofilmē. Pēc veiksmīgas eksāmena nokārtošanas tiek izsniegts arī sertifikāts.

Kā norāda eksperts, "online" suņu skolā apkopotās komandas iespējams sunim mācīt arī iekštelpās, tomēr ārā tam būtu piemērotāka vide. "Un to visu var izdarīt, arī sociāli distancējoties!" piebilst Lielpēteris.

Mājasdarbi, kuros tiek dots uzdevums, kas janofilmē un jānosūta trenerim, paredzēti tam, lai arī pats saimnieks varētu apskatīt, vai viņa sunim paklausībā vērojams kāds progress. Turklāt, ja ir izvēlēts kurss ar trenera atbalstu, Lielpēteris sniedz savus komentārus un labojumus par to, kā vēl labāk un pareizāk iemācīt savam mīlulim kādu konkrētu komandu.

Savukārt pēc kursa beigšanas četrkājainā drauga saimnieks saņem sertifikātu par to, ka ir pabeigts kurss. Lai to saņemtu, nepieciešams nokārtot eksāmenu - to var darīt gan klātienē, gan arī mājās, kādam nofilmējot, kā suns izpilda eksāmenā norādītas komandas. Tomēr, kā skaidro eksperts, pats galvenais eksāmena mērķis ir noskaidrot, vai saimnieki kursa laikā ir sapratuši, kā suni mācīt.