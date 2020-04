Anna Rozīte komentē ažiotāžu ap mācītāja Alekša Daumes neētiskajiem izteikumiem viņas šovā

Otrkārt, es neatbalstu un esmu pret jebkura veida vardarbību. Nevajag piedzejot to, kā nav.

Treškārt, esmu pateicīga Aleksim par laiku, ko viņš veltīja raidījuma filmēšanai un par dalīšanos ar savu pieredzi un zināšanām (kuras viņam netrūkst un par to var pārliecināties, ja noskatās visu raidījumu, ne tikai vienu fragmentu). Jā, man arī šķita ļoti skarbs Alekša izteikums. Kāpēc viņš izvēlējās tieši šādus vārdus, lai aprakstītu savu attieksmi pret konkrēto personu, es nezinu. Mēs neesam par to runājuši, bet es domāju, ka tie ir neveiksmīgi piemeklēti, tiešām ļoti asi vārdi, tomēr visticamāk, domāti pārnestā nozīmē un tas nav aicinājums un reālu fizisku vardarbību. Aicinu neuztvert visu tik burtiski.

Iespējams, man nevajadzēja aicināt Aleksi izteikties pēc tam, kad viņš teica “Man, iespējams, nevajag to ekrānu priekšā teikt”, man varbūt vajadzēja izgriezt šo kadru.. Iespējams.

Un daudziem patīk minēt Bībeli šajā visā jezgā, tad nu to darīšu arī es. “Kas no jums ir bez grēka, tas lai pirmais met akmeni uz viņu!" Otro teikuma daļu Jūs jau darāt (jāpiemin, ka arī pārnestā nozīmē), bet pievērsiet uzmanību arī pirmajai, OK?" rakstīja Rozīte.