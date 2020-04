"Kaut kādas šauras elites redzējums." Krīze ievieš korekcijas Dailes teātrī. Žagars un aktieri komentē izmaiņas

Izbeigt darba attiecības uz vienošanās pamata Dailes teātris piedāvājis četriem aktieriem. Ar diviem vienošanās panākta, bet ar diviem aktieriem tas nav izdevies. Viens no viņiem ir aktieris Kaspars Zāle, kurš uzskata, ka atlaišana ir netaisnīga un, ja vajadzēs, tiesāsies ar teātri.

Viņš uzsver: "Tā jau ir apkārt visa šī krīze, un tomēr man ir savi ideāli un mērķi teātrī, kurus es gribu sasniegt, vēl es neesmu savā zenītā, uzskatu, ka man vēl ir potenciāls, un mani arī daudzi režisori ir iedrošinājuši rīkoties. Nu, sliktākajā gadījumā, kas var notikt? Nu, es nezinu, es palieku bez naudas, bet man nauda nekad mūžā nav daudz bijusi, nezinu, vai šis faktors arī mani biedē, līdz ar to es to nedaru naudas dēļ. Es to daru citu mērķu vārdā."