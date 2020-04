Mediķis: Lielāks risks inficēties ar Covid-19 ir smēķētājiem un pacientiem ar kardiovaskulārajām slimībām

Neskatoties uz to, ka patlaban un vēl ilgi liela uzmanība tiks veltīta Covid-19, mediķis kolēģiem atgādināja, ka pacienti vairāk mirs no kardiovaskulārajām slimībām nekā no Covid-19. Pašlaik Latvijā ir apstiprināts, ka no Covid-19 šogad ir miruši 12 cilvēki, taču no kardiovaskulārajām slimībām - aptuveni 15 000 iedzīvotāju.