Lietuviete Vera Geramiščika-Pulko ir mediķe Viļņas Universitātes Santaras klīnikas slimnīcā. Viņa ir viens no tiem cilvēkiem, kurš ar atrodas frontes pirmajā līnijā, cīnoties ar Covid-19. Sarunā ar portālu "15min" lietuviete pastāstīja par situāciju valstī un to, ko piedzīvo mediķi Covid-19 pandēmijas laikā.

Ārste norāda, kā sākumā bijis ārkārtīgi grūti, jo neviens no medicīnas iestādes darbiniekiem nezināja, ar ko būs darīšana.

29. martā Viļņas slimnīca saņēma izsaukumu no Slimību profilakses un kontroles centra, ka ar Covid-19 ir inficējies kāds cilvēks. "Mūsu brigādei bija jābrauc uz mājām pakaļ inficētājai personai speciālos aizsargtērpos un jānogādā pacients intensīvās terapijas nodaļā."

Norobežošanās no ģimenes

"Ar vīru nolēmām katrs padzīvot pašizolācijā, jo viņš darba dēļ nevarēja strādāt no mājām. Viņam katru dienu jāiet uz darbu un jābūt kontaktā ar pārējiem kolēģiem, kuriem ir bērni un ģimene," sacīja mediķe.

Mediķe atzīst, ka sākumā aizsargtērpu uzvilkšana aizņēma daudz laika, taču tagad to izdodas izdarīt aptuveni 10 līdz 15 minūšu laikā.

Lietuviete atzīst, ka tie, kuri strādā slimnīcā jau vairākus gadus, pēc sajūtās spēj pateikt, kad un kas pacientam būs nepieciešams. "Es nevaru to aprakstīt, bet tāda ir sajūta. Pacients ir kā mozaīka - viņa novērošana sastāv no daudzām sīkām daļiņām, kuras mediķis zina no galvas. Kā kaut kas notiek, tā ārsts uzreiz saprot, ka nebūs labi."