2022. gadā sagaidāma budžeta konsolidācija 175,8 miljonu eiro apmērā

FM sagatavotajā Latvijas Stabilitātes programmā ar makroekonomikas prognozēm, kas tiks iesniegta Eiropas Komisijai, prognozēts, ka šajā gadā Latvijas iekšzemes kopprodukts (IKP) samazināsies par 7%, iepriekš prognozēto aptuveni 2% kāpuma vietā, valdības parāds varētu pieaugt līdz 51,7% no IKP, iepriekš prognozēto aptuveni 40% vietā, savukārt Covid-19 krīzes dēļ neiekasēto nodokļu apmērs prognozēts 1,5 miljardu eiro apmērā.

Padomes ieskatā, FM fiskālās prognozes ir optimistiskākas par makroekonomikas dinamiku. "Ministrija paredz 2021.gadā IKP pieaugumu tikai par 1%, bet budžeta deficīts sasniedz ievērojami zemāko līmeni, salīdzinot ar iepriekšējo gadu - ap 5% no IKP. Tas varētu daļēji būt izskaidrots ar to, ka pašlaik atbalsta pasākumi 2021.gadā netiek plānoti, un daļēji ar iespējamiem budžeta konsolidācijas pasākumiem, ja tādi tiks izmantoti kā daļa no krīzes izejas stratēģijas," secina FDP.