Pompeo: Ir milzīgi pierādījumi, ka koronavīrusa pirmavots ir Ķīnas laboratorijā

Pompeo bija viens no vairākiem Trampa administrācijas ierēdņiem, kurš svētdienas rīta šovos apsprieda koronavīrusu. Kādreizējas CIP direktors ir viens no agresīvākajiem Ķīnas kritiķiem valdībā. Pompeo vairākkārt vainojis Ķinas Komunistu partiju par pierādījumu slēpšanu un ASV ekspertu nelaišanu Uhaņas Virusoloģijas institūtā.

Ķīnas valdība ir stingri noraidījusi, ka vīruss izmucis no laboratorijas, kādā brīdī minot, ka to radījusi ASV armija.

Svētdien runājot kanāla ABC raidījumā "This Week", Pompeo arī kritizēja Ķīnas lēmumu izraidīt amerikāņu žurnālistus no laikrakstiem "The New York Times", "Washington Post" un "The Wall Street Journal", kā arī par valdības centieniem apklusināt ārstus, kuri jau uzliesmojuma sākumā centās brīdināt par koronavīrusu.