Lai arī cilvēki jau gadu simtiem dažādas slimības un sērgas piedēvē dievu atriebībai, mistiskiem fenomeniem vai valdības sazvērestībām, pasaules vēsturē ir gadījumi, kas sabiedrībai patiesi ir likuši aizdomāties par šķietami neiespējamo. Viens no spilgtākajiem piemēriem - meteorīta nokrišana nomaļā Peru ciematā 2007. gadā, kas pāris stundu laikā simtiem cilvēku izraisīja neizskaidrojumus simptomus.

Akmens, kuram nevajadzēja būt

Karankas meteorīts jau kopš tā piezemēšanās netālu no nelielā ciemata Peru kļuva par zinātnieku intereses objektu - viņus mulsināja ne tikai tas, kā šāda izmēra debesu ķermenis ir spējis iziet cauri Zemes atmosfērai nesadegot, bet arī noslēpumainā slimība, kas pēc sadursmes skāra ciemata iedzīvotājus. Lai arī gadu gaitā ir izvirzītas gan ticamākas, gan mazāk ticamas teorijas, tieša izskaidrojuma notikušajam nav.

Atradums mulsināja sanākušos - meteorīta krišanas vietā bija aptuveni sešus metrus dziļš un 30 metrus plats caurums, kas bija piepildījies ar gruntsūdeni. Pēc speciālistu ierašanās no ūdens tika izcelts neliela vakariņu galda izmēra meteorīts, kas svēra aptuveni 12 tonnas. Analīzes tika secināts, ka akmens sastāvā ir olivīns, piroksēns un laukšpats.

Zinātnieki secināja, ka meteorīts ir mērojis ceļu uz mūsu planētu aptuveni 180 miljonus kilometru no apgabala starp Marsu un Jupiteru. Tas bija viens no prāvākajiem atrastajiem meteorītiem vēl pavisam nesenā pagātnē - tā sadursme ar zemi ar ātrumu 16 tūkstoši kilometru stundā bija tik spēcīga, ka to reģistrēja mērierīces pat kaimiņvalstī - Bolīvijā.