Vakcinācijas neizraisa smagas slimības, bet gan novērš tās

Gan pasaulē, gan arī Latvijā vakcīnas un to izraisītās komplikācijas tiek uzraudzītas – ja tādas novērojamas, gan ārstiem, gan vakcīnu saņēmējiem par to ir jāziņo SPKC, kas savukārt notikušo izmeklē.

"Ne jau katrs otrais saņem šīs komplikācijas, bet ir šie 2% vai cik, kā nu kurā katrā reizē, kur to novēro, un tas ir fakts. Savā praksē es arī to novēroju. Katru gadu ir pāris cilvēki ar šādām komplikācijām." Līcītis gan pats neziņojot par gadījumiem, kad konstatē komplikācijas pēc vakcinācijas, jo tas esot jādara tam, kas novēro pacientu – proti, ģimenes ārstam, kuri savukārt kūtri to darot, jo tas saistīts ar papildu pārbaudēm un varot ietekmēt pat viņu resertifikāciju. "Tā jezga, kas sākās ar papīru formēšanu, un pēc tam atbilžu sniegšanu un visu pārējo, man nav ar to laika krāmēties. Tas ir jādara ģimenes ārstam, nevis speciālistam."